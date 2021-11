Val-de-Moder Val-de-Moder Bas-Rhin, Val-de-Moder Atelier de Noël : fabriquez vos décors de fenêtres en papier Val-de-Moder Val-de-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Val-de-Moder

Atelier de Noël : fabriquez vos décors de fenêtres en papier Val-de-Moder, 19 décembre 2021, Val-de-Moder.

2021-12-19 15:00:00 – 2021-12-19 17:00:00

Val-de-Moder Bas-Rhin Val-de-Moder EUR Durant cet atelier, vous apprendrez les notions de bases des découpages « canivets » le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! Votre création ornera avec élégance votre intérieur pour les festivités de Noël Pour rentrer lentement dans l’ambiance de Noël, cet atelier permettra aux enfants de créer et décorer leur maison de l’avent pour attendre patiemment cette grande journée. Les enfants de 7 à 12 ans découvriront la technique de découpage de papier : le canivet, les bons gestes et nombreuses astuces. +33 3 88 07 80 05 Durant cet atelier, vous apprendrez les notions de bases des découpages « canivets » le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! Votre création ornera avec élégance votre intérieur pour les festivités de Noël Val-de-Moder

