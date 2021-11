Atelier de Noël Durable : fabrication de guirlandes en papier recyclé Ateliers Jouret, 27 novembre 2021, Roubaix.

_Vous en avez marre d’acheter des guirlandes de plastique que vous n’utilisez qu’une fois par an ? Vous voulez passer un Noël écoresponsable ? Vous aimez fabriquer vos décorations vous-même ? Vous voulez passer un bon moment entre amis ou en famille ? Alors cet atelier est fait pour vous !_ Venez passer une heure auprès de Marine Laroche, artisane du livre et de l’image et apprendre à fabriquer vous-même votre guirlande originale et zéro déchet. Dans un esprit de récupération, les participants sont invités à ramener dans la mesure du possible : • Des ficelles en tout genre (laine, coton, corde…) • Une paire de ciseaux • Des papiers de toutes sortes (journaux, brouillons, vieux livres… Variez les formes et les couleurs !) • De la colle • Des feutres et crayons de couleurs Après une mise en commun des papiers ramenés par tous, vous pourrez choisir vos matières et motifs préférés et, guidé(e) par Marine, libérer votre créativité ! Découpe, décors, collage… Ambiance ludique et chaleureuse garantie ! **Présentation du Pass Sanitaire obligatoire**

Entrée gratuite, sur inscription (places limitées)

Ateliers Jouret 13, rue de l’Hospice 59100 Roubaix Roubaix Nord



