Atelier de Noël Durable : fabrication de cartes de vœux en papier recyclé Ateliers Jouret, 27 novembre 2021, Roubaix.

Ateliers Jouret, le samedi 27 novembre à 16:00

_Cela fait toujours plaisir de recevoir une carte de vœux personnalisée ! Et si c’était vous qui en offriez cette année ?_ Venez passer une heure auprès de Marine Laroche, artisane du livre et de l’image et apprendre à fabriquer vous-même vos cartes de vœux personnalisées. Dans un esprit de récupération, les participants sont invités à ramener dans la mesure du possible : • Des papiers de toutes sortes (journaux, brouillons, vieux livres… Variez les formes et les couleurs !) • De la colle • Des stylos ou feutres dorés Après une mise en commun des papiers ramenés par tous, vous pourrez choisir vos matières et motifs préférés et, guidés par Marine, libérer votre créativité ! Découpe, décors, collage… Ambiance ludique et chaleureuse garantie ! **Présentation du Pass Sanitaire obligatoire**

Entrée gratuite, sur inscription (places limitées)

Ateliers Jouret 13, rue de l’Hospice 59100 Roubaix Roubaix Nord



