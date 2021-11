Orléans Centre Charles Péguy Loiret, Orléans Atelier de Noël Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Atelier de Noël

Centre Charles Péguy, le mercredi 29 décembre à 14:00

Centre Charles Péguy, le mercredi 29 décembre à 14:00

Mais que sait-on de celle qui l’inventa ? Que sait-on de la femme audacieuse, inventive, et minutieuse ? Que sait-on de ses découvertes qui furent négligées car venant d’une femme ? C’est ce que découvrirons les enfants lors de l’atelier créatif du Centre Charles Péguy.

Réservation obligatoire

En 2022 Pierre Lapin aura 120 ans. Le petit lapin à la veste bleue n’a pas pris une ride. Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T17:00:00

