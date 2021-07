Orbec Bibliothèque Marie-du-Merle Calvados, Orbec Atelier de Noël Bibliothèque Marie-du-Merle Orbec Catégories d’évènement: Calvados

Bibliothèque Marie-du-Merle, le mercredi 22 décembre à 11:00

Entre tradition et décoration, préparons Noël et fabriquons une couronne de l’Avent. Suspendue à la porte, elle diffusera la promesse d’un accueil chaleureux.

Gratuit / Sur inscription

Bibliothèque Marie-du-Merle 9 rue Charles Jobey Orbec Orbec Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T11:00:00 2021-12-22T17:00:00

