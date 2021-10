Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Atelier de Noël Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Atelier de Noël Arcachon, 22 décembre 2021, Arcachon. Atelier de Noël 2021-12-22 10:30:00 – 2021-12-22 12:00:00 Maison des Jeunes 8 All. José Maria de Heredia

Arcachon Gironde Création en bois : rennes du Père-Noël. Dès 9 ans Groupe de 8 enfants. Création en bois : rennes du Père-Noël. Dès 9 ans Groupe de 8 enfants. +33 5 57 72 71 05 Création en bois : rennes du Père-Noël. Dès 9 ans Groupe de 8 enfants. AE com dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Maison des Jeunes 8 All. José Maria de Heredia Ville Arcachon lieuville 44.65581#-1.16826