Villeneuve-d'Ascq Portes ouvertes des ateliers d’artistes de Nicole FÉRON Atelier de Nicole Féron Villeneuve-d’Ascq, 7 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Portes ouvertes des ateliers d’artistes de Nicole FÉRON 7 et 8 octobre Atelier de Nicole Féron Entrée libre Samedi 7 et et dimanche 8 octobre 2023 de 10h à 12h & de 14h à 18h, Nicole FÉRON vous invite aux portes ouvertes de son atelier.

Découvrez son travail du verre : fusing, thermoformage, mosaïque Atelier de Nicole Féron 41 Allée de Cocagne 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

