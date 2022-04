Atelier de musique itinérante Saint-Marcel, 23 avril 2022, Saint-Marcel.

Atelier de musique itinérante Saint-Marcel

2022-04-23 – 2022-04-23

Saint-Marcel Indre Saint-Marcel

La roulotte “d’ Affiche la couleur” reprend sa route avec l’atelier de musique itinérante dès le 23 avril à Saint-Marcel !

Martin, musicien et animateur sera à l’écoute de vos envies et vous aidera à découvrir les bienfaits apportés par la musique. Ce seront principalement des instruments à percussions qui seront à votre disposition, vous pouvez apporter dans la mesure du possible votre instrument préféré. Venez nombreux! Ouvert à tous

Atelier musique itinérante animé par Martin Socko MOUKOKO

affichelacouleur@gmail.com

La roulotte “d’ Affiche la couleur” reprend sa route avec l’atelier de musique itinérante dès le 23 avril à Saint-Marcel !

Martin, musicien et animateur sera à l’écoute de vos envies et vous aidera à découvrir les bienfaits apportés par la musique. Ce seront principalement des instruments à percussions qui seront à votre disposition, vous pouvez apporter dans la mesure du possible votre instrument préféré. Venez nombreux! Ouvert à tous

©affichelacouleur

Saint-Marcel

dernière mise à jour : 2022-04-21 par