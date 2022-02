Atelier de musique collective du Folk des Terres Froides Maison des associations,Saint-Jean-de-Soudain (38)

Cet atelier fait partie d’une série de 10 cours qui ont lieu le samedi matin de 9h à midi. Il s’agit de mettre en place des arrangements sur des musiques issues des tarditions populaires ou s’en inspirant. Répertoire de musiques traditionnelles à danser; Cet atelier participera à des bals, événtuellement des concerts; Ouvert à tous les instrumentistes, sauf débutants. adhésion au folk des Terres Froides : 8€ cotisation annulle : 75€ *source : événement [Atelier de musique collective du Folk des Terres Froides](https://agendatrad.org/e/34591) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Philippe Borne Maison des associations,Saint-Jean-de-Soudain (38) 1035, Route de Saint-Chef Maison des associations, 38110 Saint-Jean-de-Soudain, France

