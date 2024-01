ATELIER DE MOTRICITÉ Centre social de Meudon-la-Forêt Meudon, vendredi 16 février 2024.

ATELIER DE MOTRICITÉ Parcours et motricité pour les enfants Vendredi 16 février, 11h00 Centre social de Meudon-la-Forêt Payant de 1,70€ à 8.5€ par enfant selon le taux d’effort

Vendredi 16 février de 11h à 12h

Atelier d’éveil psychomoteur et découvertes sensori-motrices.

Entre 18 mois et 3 ans

Avec Aimée ROUMIEH, psychomotricienne

Centre social de Meudon-la-Forêt
5 rue Georges Millandy, Meudon
Meudon 92360 Meudon-la-Forêt
Hauts-de-Seine
Île-de-France

Loisirs Enfants

