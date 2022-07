Atelier de mosaïque pour enfants

Atelier de mosaïque pour enfants, 11 août 2022, . Atelier de mosaïque pour enfants



2022-08-11 – 2022-08-11 EUR 8 8 Les Amis des arts de Marcigny proposent un atelier de mosaïque animé par Elisabeth Ragon, mosaïste à Paray le Monial. Le public concerné : de 6 à 12 ans. Durée : 2h Inscription obligatoire Les Amis des arts de Marcigny proposent un atelier de mosaïque animé par Elisabeth Ragon, mosaïste à Paray le Monial. Le public concerné : de 6 à 12 ans. Durée : 2h Inscription obligatoire dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville