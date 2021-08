Iteuil Atelier Ecla'Mosaïc Iteuil, Vienne Atelier de mosaïque d’art: démonstration et initiation de taille à la marteline ou à la pince Atelier Ecla’Mosaïc Iteuil Catégories d’évènement: Iteuil

Vienne

Atelier de mosaïque d’art: démonstration et initiation de taille à la marteline ou à la pince Atelier Ecla’Mosaïc, 18 septembre 2021, Iteuil. Atelier de mosaïque d’art: démonstration et initiation de taille à la marteline ou à la pince

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier Ecla’Mosaïc Gratuit. Réservation obligatoire. Samedi et dimanche, séances à 10h30, 14h, 15h30 et 17h, Nombre de place limitée à 4 personnes par groupe. Entrée selon le respect des normes sanitaires en vigueur.

Profitez d’une démonstration de taille à la marteline pour vous initiez à la mosaïque et réaliser une petite création avec des matériaux tels que le marbre, les émaux de Venise, les miroirs etc… Atelier Ecla’Mosaïc 16, rue de La Clémençalière 86240 Iteuil Iteuil Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Iteuil, Vienne Autres Lieu Atelier Ecla'Mosaïc Adresse 16, rue de La Clémençalière 86240 Iteuil Ville Iteuil lieuville Atelier Ecla'Mosaïc Iteuil