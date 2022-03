Atelier de mosaïque Chante Pierre – Journées européennes des Métiers d’Art Malissard Malissard Catégories d’évènement: Drôme

2022-04-02 – 2022-04-03

Malissard Drôme Malissard Magali Desbouit – Mosaïste



Création de mosaïque à partir de céramiques, pierres, verres, bois.

Visite libre. Stage initiatique à la demi-journée, la journée ou sur 2 jours. Conditions et réservation par téléphone. +33 6 22 08 70 41 https://mosaique-chantepierre.fr/ Malissard

