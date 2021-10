Lille Jardin Botanique Lille, Nord Atelier de monstrerie Jardin Botanique Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Atelier de monstrerie Jardin Botanique, 29 octobre 2021, Lille. Atelier de monstrerie

Jardin Botanique, le vendredi 29 octobre à 14:00

Petits et grands enfants, venez créer un véritable monstre végétal mutant! A partir d’éléments naturels récoltés dans le jardin des Plantes, croisez, collez, assemblez, laissez cours à votre imagination pour créer votre monstre végétal extraordinaire!

Sur inscription préalable – Passe sanitaire requis

Jardin Botanique 306 Rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille

