Cours de Dessin de Portrait Atelier de MOKA – L’école du Portrait, 20 novembre 2022, Saint-Juéry.

Cours de Dessin de Portrait 20 novembre – 11 décembre, les dimanches Atelier de MOKA – L’école du Portrait

Sur inscription (téléphone/mail), 30 euros la séance de 1H30, 100 euros le forfait de 4 séances, Tarif réduit à 80 euros les 4 séances en pré-réservation jusqu’au 23 novembre pour encore 3 personnes, en cliquant sur le lien « tinyletter » avant réservation

Nouveau : l’Ecole du Portrait ouvre bientôt ses portes à Saint-Juéry. En avant-première, goûtez aux cours de dessin de portrait dispensés par MOKA, chaque dimanche du 20 novembre au 11 décembre. handicap intellectuel;handicap moteur;handicap psychique ii;mi;pi

Atelier de MOKA – L’école du Portrait 3T Chemin des Sisses, entre 3 et 3B, fond impasse, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie

MOKA, qui expose deux tableaux à la maison de quartier de la Renaudié et vient de dévoiler un portrait à l’huile au Salon d’Automne d’Albi 2022 va dispenser un enseignement intensif et de qualité toute l’année scolaire pour aider toute personne, quel que soit son niveau, à créer des portraits au dessin juste, et qui ont une âme.

Peintre de portraits depuis plus de 33 ans, MOKA allie sa connaissance du dessin d’observation à ses compétences en neuro-ergonomie*, pour accélérer et faciliter l’apprentissage.

Résultat :

– une meilleure confiance en soi,

– une capacité à faire des dessins de plus en plus justes, même si on n’a jamais dessiné, ou si on se sent arrivé à un plateau dans sa pratique

– une intégration facilitée et accélérée de l’apprentissage

– des réflexes ajustés, rééduqués

– une plus grande détente

– un dessin plus vibrant et fluide

*outillée de sa recherche et de sa formation en cohérence cardiaque, sophrologie, et EFT notamment, MOKA a mis en place une approche pédagogique favorisant la neuro-ergonomie (définition de la neuro-ergonomie : « (Neurologie) Étude des structures et fonctions du cerveau durant l’exécution d’une tâche, dans le but d’améliorer les performances et de diminuer le risque d’erreur. »(…/…)

« La neuroergonomie va (…) éviter que notre cerveau ne souffre (burn out, déprime, anxiété, …) »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T14:00:00+01:00

2022-12-11T15:30:00+01:00

MOKA