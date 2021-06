Saint-Martin-d'Aubigny La maison de la brique Manche, Saint-Martin-d'Aubigny Atelier de modelage végétal La maison de la brique Saint-Martin-d'Aubigny Catégories d’évènement: Manche

Atelier de modelage végétal La maison de la brique, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Martin-d'Aubigny. Atelier de modelage végétal

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La maison de la brique 2€50, 1€ (8-12 ans), gratuit <8 ans. L'argile, matière universelle, nous permet de modeler à l'infini. Venez vous essayer au modelage végétal ! La maison de la brique 3 la Briquetterie, 50190 Saint-Martin-d'Aubigny Saint-Martin-d'Aubigny Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

