.Public enfants. A partir de 7 ans. payant Tarif : 8 euros Modelez votre héros Olympique, dans le sillage de l’Héraklès Archer d’Antoine Bourdelle. Après une observation des déclinaisons d’Héraklès Archer d’Antoine

Bourdelle, les enfants sont invités à modeler leur héros Olympique. Il est conseillé de prévoir un petit carton ou une boite à chaussures pour transporter leur création à l’issue de l’atelier. Public : Enfants à partir de 7 ans Durée : 2h Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 Paris Contact : https://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/mon-heros-olympique 01 84 82 14 55 eppm-bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/ Achetez votre billet en ligne sur le site de la billetterie de Paris Musées

