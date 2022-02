Atelier de modelage : Huile de coude pour lampe à huile (9 ans et +) Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier de modelage : Huile de coude pour lampe à huile (9 ans et +) Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse, 27 octobre 2020, Toulouse. Atelier de modelage : Huile de coude pour lampe à huile (9 ans et +)

du mardi 27 octobre 2020 au jeudi 28 avril à Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse

Atelier animé par Pauline Jung.

Billet disponible en ligne. Atelier sans les adultes

Un atelier autour des lampes à huile utilisées par les habitants de Tolosa pour s’éclairer. Les enfants découvrent la collection des lampes du musée puis en réalisent une qu’ils conserveront. Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-27T14:30:00 2020-10-27T16:30:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Adresse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Ville Toulouse lieuville Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Toulouse Departement Haute-Garonne

Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Atelier de modelage : Huile de coude pour lampe à huile (9 ans et +) Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse 2020-10-27 was last modified: by Atelier de modelage : Huile de coude pour lampe à huile (9 ans et +) Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse 27 octobre 2020 musée d'Archéologie de Toulouse Toulouse Musée Saint-Raymond toulouse

Toulouse Haute-Garonne