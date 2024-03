Atelier de modelage – Fabrication de médailles olympiques Sèvres – Cité de la céramique Sèvres, samedi 18 mai 2024.

Atelier de modelage – Fabrication de médailles olympiques Un atelier créatif pour réaliser sa propre médaille olympique en faïence ! Samedi 18 mai, 18h15 Sèvres – Cité de la céramique Pas de réservation en ligne

Un atelier créatif pour réaliser sa propre médaille olympique en faïence !

A partir de 4 ans – Durée : 30 min

Inscription sur place uniquement

Sèvres – Cité de la céramique 2 place de la Manufacture 92310 Sèvres Sèvres 92310 Hauts-de-Seine Île-de-France

© Sèvres – Manufacture et Musée nationaux / Quentin Chevrier