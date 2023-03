ATELIER DE MODELAGE ET DE TOURNAGE A ARGILEUM Saint-Jean-de-Fos Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Fos

ATELIER DE MODELAGE ET DE TOURNAGE A ARGILEUM, 12 avril 2023, Saint-Jean-de-Fos

2023-04-12

Hérault 11 EUR Argileum vous propose des ateliers de modelage et de tournage autour de l’argile sur différentes thématiques. Les ateliers modelage :

L’animateur potier vous guide dans les étapes de la fabrication d’un objet.

A l’issue de l’atelier vous pouvez emporter votre création ou laisser pour une cuisson (délais 3 semaines environ). Les ateliers sont adaptés aux plus petites avec l’aide d’un adulte participant lui aussi à l’animation. Les mardis 25 avril et 2 mai : réalisation d’un soliflore

Les mercredis 12, 19, 26 avril : confection d’un abri à insectes

Les jeudis 27 avril et 4 mai : fabrication des outils du potager Les ateliers d’initiation au tournage :

Laissez-vous surprendre par la terre, ses textures et sa maîtrise lors de cette première initiation au tournage. Les vendredis 28 avril et 5 mai Argileum vous propose des ateliers de modelage et de tournage autour de l’argile sur différentes thématiques. +33 4 67 56 41 96 Saint-Jean-de-Fos

