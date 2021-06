Sèvres Sèvres - Cité de la céramique Hauts-de-Seine, Sèvres Atelier de modelage en famille Sèvres – Cité de la céramique Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sèvres

Atelier de modelage en famille
Sèvres – Cité de la céramique, le samedi 3 juillet 2021

Sèvres – Cité de la céramique, le samedi 3 juillet à 18:30

Initiez-vous aux techniques de fabrication de la céramique en créant des oeuvres en lien avec les arts de la table. Laissez-libre court à votre imagination et apprenez à modeler vous-même des fruits, des feuilles ou des fleurs.

Inscription sur place – Réservation d’un billet d’entrée au Musée fortement conseillé.

Sèvres – Cité de la céramique
2 place de la Manufacture
92310 Sèvres

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T20:30:00

