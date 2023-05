Atelier de modelage en famille – Les étranges petites bêtes du jardin Musée Bourdelle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier de modelage en famille – Les étranges petites bêtes du jardin Musée Bourdelle, 26 juillet 2023, Paris. Le jeudi 10 août 2023

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 09 août 2023

de 16h00 à 17h30

Le jeudi 03 août 2023

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 02 août 2023

de 16h00 à 17h30

Le jeudi 27 juillet 2023

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 26 juillet 2023

de 16h00 à 17h30

Tout public. A partir de 3 ans. payant Plein tarif : 10 euros Tarif réduit : 8 euros Après une découverte joyeuse des jardins du musée et des petites bêtes qui s'y cachent, les enfants imaginent en argile leur propre créature.

bêtes qui s’y cachent, les enfants imaginent en argile leur propre

À l'issue de cette séance, chacun repart avec son modelage. Public : Enfants de 3 à 5 ans et leurs parents Durée : 1h30 Il est conseillé de prévoir un petit carton ou une boite à chaussures pour transporter leur création à l'issue de l'atelier. À noter : il est nécessaire de réserver une place pour chaque adulte et enfant participant aux activités en famille. Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 Paris Contact : https://www.bourdelle.paris.fr/fr/activites/les-etranges-petites-betes-du-jardin 01 84 82 14 55 eppm-bourdelle.reservations@paris.fr

