ATELIER DE MODELAGE EN FAMILLE « LA PLANÈTE ILLUMINÉE DU PETIT PRINCE » 2 Rue des Recoins LE FUILET La Maison du Potier Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

2022-12-17

Maine-et-Loire Montrevault-sur-Èvre 5 EUR Le petit prince a visité de nombreuses planètes.

À votre tour, réalisez votre planète photophore qui sera comme un phare dans la nuit ! Œuvre collective

Objet cuit (délai de 2 à 3 semaines avant de pouvoir récupérer les pièces cuites) Réservation obligatoire auprès de la Maison du Potier La Maison du Potier vous propose un atelier de modelage en famille sur le thème du Petit Prince ! maisondupotier49@gmail.com +33 2 41 70 90 21 http://www.maisondupotier.net/fr/ LE FUILET 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre

