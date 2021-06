Limoges Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne, Limoges Atelier de modelage animé par Anne Merlet Musée national Adrien Dubouché Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Musée national Adrien Dubouché, le samedi 3 juillet à 18:30

Les ateliers de modelages constituent une tradition lors de la Nuit des musées au Musée national Adrien Dubouché. Habituellement réservés aux enfants, l’atelier est exceptionnellement ouvert à tous à partir de 6 ans. C’est l’occasion de partager un moment en famille ou entre amis, ou de découvrir cet art séculaire en solo.

Nombre de places limité, inscription sur place à partir de 18 heures

Anne Merlet, artiste porcelainière, propose un atelier de modelage accessible à tous. Musée national Adrien Dubouché 8 bis place Winston Churchill, 87000 Limoges Limoges Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T23:00:00

