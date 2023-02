Visite de l’atelier de Sculpture Atelier de Mich Mao, 27 mars 2023, Plouzané.

Visite de l’atelier de Sculpture 27 mars – 2 avril Atelier de Mich Mao

Visite de l’atelier handicap visuel,handicap intellectuel,handicap auditif,handicap moteur,handicap psychique vi;ii;hi;mi;pi

Atelier de Mich Mao 980 route de Kérourin 29280 Plouzané Plouzané 29280 Finistère Bretagne

L’atelier se situe au 980 route de Kérourin à Plouzané à proximité du phare du Petit Minou. La mise en forme de l’acier au moyen de tas creux plein et de la forge me permet d’appréhender divers univers. Le traitement de l’acier et les peintures laquées prennent une part prépondérante dans l’aspect de la sculpture.

J’ai partagé mes pratiques avec les étudiants du lycée Vauban de Brest sur différents projets artistiques et pédagogiques.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art j’ouvre les portes de mon atelier afin que le public puisse découvrir mon métier. Riche d’une expérience de plus d’une vingtaine d’années, je serai très heureux de vous accueillir et vous faire découvrir mes pratiques et mon univers.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

