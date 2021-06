Paris Ecole maternelle des Amandiers Paris Atelier de menuiserie de récup’ avec Extramuros Ecole maternelle des Amandiers Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atelier de menuiserie de récup' avec Extramuros Ecole maternelle des Amandiers, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris.

de 15h à 18h

Le samedi 17 juillet 2021

de 15h à 18h

Le samedi 4 septembre 2021

de 15h à 18h

gratuit

Dans le cadre de l'ouverture des cours d'école au public, l'association Extramuros vous propose de vous initier à la menuiserie de réemploi ! Venez utiliser des équerres, mètres, marteaux, scies, perceuses-visseuses… et construisez un objet en bois, pour vous ou pour le quartier ! En partenariat avec le centre social La 20ème Chaise !

2 : Ménilmontant (444m) 2, 3 : Père Lachaise (521m)

Contact :Extramuros l'Association 0982540767 jules@extramuros.org https://www.extramuros.org/ https://www.facebook.com/extramuroslassociation/

2021-06-26T15:00:00+02:00_2021-06-26T18:00:00+02:00;2021-07-17T15:00:00+02:00_2021-07-17T18:00:00+02:00;2021-09-04T15:00:00+02:00_2021-09-04T18:00:00+02:00

