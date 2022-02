Atelier de méditation Simone – camp d’entraînement artistique Châteauvillain Catégories d’évènement: Châteauvillain

Atelier dirigé par Laurence de Sève Cette pratique baptisée Physiological Life Méditation, est conçue pour s’adapter à toutes les circonstances de l’existence, faire corps avec les gestes du quotidien afin d’affiner instant après instant la joie d’être au monde, la santé que procure cet état par le calme retrouvé, par cette quiétude confiante qu’offre le “être avec”. “Le corps est politique. Le cerveau dirige par ordonnances, continuelles, répétées, vives injonctions chimiques instantanées. Il réitère l’action automatique donc limitante, si notre identité profonde ne prend pas garde à cette “pensée unique” reprenant sans cesse les mêmes “éléments de langage”. Le geste essentiel de la PLM est de nous sortir de la hiérarchie cérébrale, à sens unique (voies afférentes) en apprenant à écouter et identifier ce que le reste du corps peut enseigner à la tête (voies efférentes), en redonnant ses lettres de noblesse à l’intelligence corporelle.” Un samedi matin par mois : 05/03, 09/04, 07/05, 11/06 de 10h à 11h30 ​ tarifs : 25€ la séance ou 200 € / an + 10€ pour le brunch (optionnel !) Si un de nos ateliers vous intéresse votre inscription est indispensable. Pour vous inscrire, il suffit de nous contacter à l’adresse suivante : [[contact@simone.camp](mailto:contact@simone.camp)](mailto:contact@simone.camp) ou par téléphone au 06.99.68.02.22 [[https://www.simone.camp/les-ateliers-de-pratique](https://www.simone.camp/les-ateliers-de-pratique)](https://www.simone.camp/les-ateliers-de-pratique)

