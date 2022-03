Atelier de Médiation par l’Animal avec les Enfants Le Vigan Le Vigan Catégories d’évènement: Le Vigan

Lot

Atelier de Médiation par l’Animal avec les Enfants Le Vigan, 14 mars 2022, Le Vigan. Atelier de Médiation par l’Animal avec les Enfants R. A. M. Moulin Delsol Le Vigan

2022-03-14 09:30:00 – 2022-06-24 R. A. M. Moulin Delsol

Le Vigan Lot Le Vigan de 9h30 à 11h30 les lundis :

• 14 mars

• 11 avril

• 16 mai

• 30 mai

• 13 juin

• visite à la ferme le 24 juin Proposé par le Relais Petite Enfance au Moulin Delsol au Vigan

Ateliers animés par Marine RENAUDIN, diplômée de l’Institut AGATÉA

Pour le Petit Enfant, le contact avec l’animal est un concentré de bienfaits, lui donnant l’occasion de développer son empathie naturelle, sa confiance en lui, son sens de l’observation, son habilité sociale, sa sensorialité, et qui vient répondre à son besoin d’attachement. +33 6 84 82 58 33 de 9h30 à 11h30 les lundis :

• 14 mars

• 11 avril

• 16 mai

• 30 mai

• 13 juin

• visite à la ferme le 24 juin ©CCQB

R. A. M. Moulin Delsol Le Vigan

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Le Vigan, Lot Autres Lieu Le Vigan Adresse R. A. M. Moulin Delsol Ville Le Vigan lieuville R. A. M. Moulin Delsol Le Vigan Departement Lot

Le Vigan Le Vigan Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vigan/

Atelier de Médiation par l’Animal avec les Enfants Le Vigan 2022-03-14 was last modified: by Atelier de Médiation par l’Animal avec les Enfants Le Vigan Le Vigan 14 mars 2022 Le Vigan Lot

Le Vigan Lot