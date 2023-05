Atelier de médiation musicale par la Philharmonie Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Atelier de médiation musicale par la Philharmonie Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 14h30 à 15h30

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans. gratuit

Venez découvrir le Ballet-Tennis de Claude Debussy grâce aux ressources numériques de Philharmonie à la demande et à des activités de mime et de danse. pour les 6-9 ans – sur inscription Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris Contact : 01 45 89 55 47 bibliotheque.glaciere@paris.fr

