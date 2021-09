ATELIER DE MATTEO AGOSTINI AMR / Sud des Alpes, 22 septembre 2021, Genève.

AMR / Sud des Alpes, le mercredi 22 septembre à 19:00

Soirée spéciale AMR-CPMDT Un groupe d’élèves de l’AMR s’est lancé sous la direction de Matteo Agostini dans un voyage de découverte autour des compositions de Carla Bley et de Charlie Haden, deux grandes figures du Jazz qui ont traversé l’histoire de la musique américaine à partir de l’avant-garde jazz des dernières années 1950, jusqu’à nos jours. Artistes hétéroclites échappant à toute définition rigide, Bley et Haden ont une approche à la musique libertaire et politisée. Leurs œuvres, par leur esthétique et leur message, nous restituent une autre âme des États-Unis qu’aujourd’hui nous tendons à oublier. Matteo Agostini, direction musicale Philippa Welch, alto Phil Abraham, saxophone alto Claudio Mascotto, saxophone ténor Fiona Hulliger, saxophone ténor, saxophone baryton Andrea Bosman, saxophone baryton, flûte traversière Mauricio Plumey, guitare électrique Natalia Vokatch Boldyreva, piano Helmut Hulliger, basse électrique David Cortorreal, batterie

Concerts Offerts

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



