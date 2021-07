Plouha Plouha Côtes-d'Armor, Plouha Atelier de matelotage Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouha

Atelier de matelotage Plouha, 28 juillet 2021, Plouha. Atelier de matelotage 2021-07-28 – 2021-07-28

Plouha Côtes d’Armor Plouha Le Centre Plouharmor vous invite à la découverte des nœuds marins, fabrication d’un tableau de nœuds. 5€ par réalisation, à partir de 6 ans. Inscription à l’Office de Tourisme. contact@falaisesdarmor.com +33 2 96 70 12 47 Le Centre Plouharmor vous invite à la découverte des nœuds marins, fabrication d’un tableau de nœuds. 5€ par réalisation, à partir de 6 ans. Inscription à l’Office de Tourisme. Visuel libre de droit dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Ville Plouha lieuville 48.67538#-2.93152