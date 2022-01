Atelier de massage parents-bébés Piscine du Triolo Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Le service Petite Enfance de la ville organise une nouvelle session d’atelier de massage parents/bébés. ——————————————————————————————————- ### **Où ?** **Piscine du Triolo**, rue de la Tradition (station de métro Triolo, salle du haut). ### **Quand ?** **Jeudis 24 février 3, 10, 17, 24 mars, de 9h15 à 11h15.** **Les familles inscrites doivent** **s’engager à participer aux cinq séances.** ### **Comment ?** Ces séances sont **gratuites, organisées et prises en charge par la Mairie de Villeneuve d’Ascq.** En raison de la taille réduite des groupes **( 8 bébés maximum, âgés de 0 à 7 mois, accompagnés d’un ou des deux parents)**, une **inscription préalable est nécessaire.** ### **Infos et inscription :** **auprès d’Amélie DEWAILLY, psychologue, chargée de mission « parentalité » :** * 03 59 31 60 54 * [[adewailly@villeneuvedascq.fr](mailto:adewailly@villeneuvedascq.fr)](mailto:adewailly@villeneuvedascq.fr) ### **Nécessaire d’activité:** * une serviette de toilette * un goûter * un change pour votre bébé. Les parents pourront prévoir une tenue légère en raison de la température de la pièce.

Inscription au par tél. au 03 59 31 60 54 ou par mail à adewailly@villeneuvedascq.fr

Le jeudi 24 février 2022, le service Petite Enfance de la ville organise une nouvelle session d’atelier de massage parents-bébés à la piscine du Triolo Piscine du Triolo Rue de la Tradition 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

