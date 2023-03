Porte ouverte Atelier de Maiko Atelier de Maiko Montauroux Catégories d’Évènement: Montauroux

Porte ouverte Atelier de Maiko Atelier de Maiko, 1 avril 2023, Montauroux. Porte ouverte Atelier de Maiko 1 et 2 avril Atelier de Maiko Porte ouverte Atelier de Maiko Venez découvrir mes créations bijoux à Montauroux. J’anime un cours de création autour du papier (Origami) à La maison Pour Tous ( à côté de cinéma) pour des enfants de 7-12ans. Passionnée par mon art, je vous attends nombreux lors de cet evenement spécial. Au plaisir de vous y rencontrer ! Visite sur RDV : samedi 01 avril 10h-18h, dimanche 02 avril 10h-18h Contact : 0662497725 Site internet Biographie :

Née à Neuilly-sur-Seine, Maiko Shinagawa retourne au Japon avec sa famille lorsqu’elle était encore au berceau. Elle rêve d’apprendre l’Art en France et décide alors d’étudier le français à l’Université de Kobe. À 23 ans, elle quitte le Japon pour la France où elle obtient le Diplôme National Supérieur des Arts Plastiques (DNSAP) à l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg et elle crée quelques années plus tard son propre atelier de bijoux à Montauroux dans le Var. Atelier de Maiko 83440 Montauroux Montauroux 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://maikoshinagawa.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maikoshinagawa.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662497725 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/maiko_shinagawa/ »}] [{« link »: « http://maikoshinagawa.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 bijoux or Portrait de Maiko dans son atelier

