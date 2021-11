Toulouse Museum centre-ville Haute-Garonne, Toulouse Atelier de magie pour public non et mal voyant Museum centre-ville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier de magie pour public non et mal voyant Museum centre-ville, 23 décembre 2021, Toulouse. Atelier de magie pour public non et mal voyant

Museum centre-ville, le jeudi 23 décembre à 11:30

L’exposition « Magies-Sorcellerie » vous a donné envie de devenir magicien? Venez participer à un atelier avec les deux magiciens de la compagnie **les Incompressibles**. Ils vont vous apprendre des tours de magie inspirés de l’univers scientifique. Pour public non et mal voyant uniquement Inscription par courriel à museum.accessibilité@toulouse-metropole.fr _Crédit photo: Pierrick Ehanno_

Inscription par courriel

Venez apprendre des tours de magie inspirés de l’univers scientifique avec les Incompressibles! Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-23T11:30:00 2021-12-23T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Museum centre-ville Adresse 35 allées jules guesde toulouse Ville Toulouse lieuville Museum centre-ville Toulouse