Toulouse Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Atelier de magie pour public en situation de handicap mental, cognitif et psychique Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier de magie pour public en situation de handicap mental, cognitif et psychique Museum de Toulouse, 17 novembre 2021, Toulouse. Atelier de magie pour public en situation de handicap mental, cognitif et psychique

Museum de Toulouse, le mercredi 17 novembre à 15:00

L’exposition « Magies-Sorcellerie » vous a donné envie de devenir magicien? Venez participer à un atelier avec les deux magiciens de la compagnie **les Incompressibles**. Ils vont vous apprendre des tours de magie inspirés de l’univers scientifique. Pour public en situation de handicap mental cognitif et psychique uniquement Inscription par courriel à museum.accessibilité@toulouse-metropole.fr _Crédit photo: Pierrick Ehanno_

Inscription par courriel

Venez apprendre des tours de magie inspirés de l’univers scientifique avec les Incompressibles! Museum de Toulouse 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T15:45:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Museum de Toulouse Adresse 35 allées jules guesde toulouse Ville Toulouse lieuville Museum de Toulouse Toulouse