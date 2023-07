Exposition : « Les Temps d’art » de Patrick Noppe Atelier de M. Patrick Noppe Sauveterre-de-Rouergue, 16 septembre 2023, Sauveterre-de-Rouergue.

Exposition : « Les Temps d’art » de Patrick Noppe 16 et 17 septembre Atelier de M. Patrick Noppe Gratuit. Entrée libre.

À la fois artiste et professeur d’arts plastiques, Patrick expose ses œuvres depuis 2001. Son travail est captivant et ne manquera pas de vous surprendre. Nous vous invitons à venir à sa rencontre, où il se fera un plaisir de vous expliquer son processus artistique et de répondre à toutes vos questions !

Atelier de M. Patrick Noppe Lardeyrolles, 12240 Castanet Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie 06 08 77 04 48 https://patricknoppeartistepeintre.wordpress.com/ https://www.instagram.com/patrick.noppe/ Maison de l’artiste Patrick Noppe.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Patrick Noppe