À la découverte d’un des plus beaux métiers du monde 1 et 2 avril Atelier de Lutherie Sabine Cassat et Katharina Wellmer

Vous vous intéressez aux instruments à cordes frottées, vous aimez le travail du bois, vous êtes curieux… ? Vous êtes au bon endroit !

Ici, nous façonnons et nous restaurons les instruments de la famille du violon et nous allons ouvrir les portes de notre atelier pour tout vous expliquer : comment fabrique-t-on un violon ? Combien de temps faut-il pour ce faire ? Quel est le vernis utilisé et est-ce qu’il a une influence sur le son ?

D’ailleurs : pourquoi et comment ça sonne, un violon ?

Les bois et les outils utilisés n’auront plus de secret pour vous.

Et puis l’archet ?! D’où vient le bois ? Et ses « cordes » – quel en est la matière ?

Vous avez d’autres questions sur le sujet : n’hésitez pas venir à nous les poser !

Atelier de Lutherie Sabine Cassat et Katharina Wellmer 78100 Saint-Germain-en-Laye 8, rue Danès de Montardat Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

