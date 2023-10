Apprendre à entretenir son instrument de musique à cordes frottées ! Atelier de lutherie Les Éclisses Caen, 21 octobre 2023, Caen.

A l’occasion des Journées Nationales de la Réparation, Les Éclisses vous invitent à participer à un atelier Changer ses cordes et prendre soin de son instrument, dans l’optique de permettre à tous les musiciens de pouvoir conserver leur instrument dans le meilleur état le plus longtemps possible.

Le samedi 21 octobre 2023 de 11h à 12h, et de 14h à 15h, venez apprendre à changer des cordes, redresser un chevalet, vous accorder, nettoyer un instrument, diagnostiquer un problème sur votre instrument, guidés par nos luthiers.

Places lmitées à 8 par groupe, réservation obligatoire par mail ou par téléphone.

Atelier de lutherie Les Éclisses 15 rue Demolombe 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie

