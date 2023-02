Atelier de lutherie guitare Simon Burgun Atelier de lutherie guitare Simon Burgun Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Atelier de lutherie guitare Simon Burgun Atelier de lutherie guitare Simon Burgun, 1 avril 2023, Strasbourg. Atelier de lutherie guitare Simon Burgun 1 et 2 avril Atelier de lutherie guitare Simon Burgun A l’occasion des Journées européennes des Métiers d’Art, l’atelier de lutherie guitare de Simon Burgun, à Strasbourg Koenigshoffen, vous convie à ses portes ouvertes les samedi 1 et dimanche 2 avril, de 10 à 18 heures.

L’atelier est spécialisé dans la fabrication de guitares classiques et de copies de guitares romantiques et présentera son travail : instruments réalisés, en cours de fabrication ou de restauration. Présentation des bois, des méthodes, des vernis. Les guitaristes, curieux et curieuses sont les bienvenus.

L’entrée est libre et sans réservation tout le week-end, mais limitée en simultanée à 6 personnes compte tenu de la taille réduite du local. Nous demanderons votre patience si l’affluence excède momentanément la capacité d’accueil de l’atelier. Atelier de lutherie guitare Simon Burgun 19 route des Romains, Strasbourg Strasbourg 67200 Bas-Rhin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

