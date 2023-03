Les Bases de Lutherie pour Musiciens – violon alto, violoncelle Atelier de Lutherie Anne Diana Grohmann Montjoie-en-Couserans Catégories d’Évènement: Ariège

Montjoie-en-Couserans

Les Bases de Lutherie pour Musiciens – violon alto, violoncelle Atelier de Lutherie Anne Diana Grohmann, 1 avril 2023, Montjoie-en-Couserans. Les Bases de Lutherie pour Musiciens – violon alto, violoncelle 1 et 2 avril Atelier de Lutherie Anne Diana Grohmann Qui suis-je?

Je m’appelle Anne Diana. Je suis luthière, exerçant cette profession depuis 2009. Je vie en Ariège où je suis active dans la construction des instruments à cordes frottées. J’aime être au service de la Musique et créer du lien.

Pourquoi cet Atelier? Afin de proposer une approche au musicien. Faire corps avec son instrument et pour cela prendre soin de lui. Devenir responsable de lui et gagner en autonomie. Avoir confiance envers cette partie de soi et apprendre à mieux la connaître…

Pour qui? Pour les débutants comme pour les confirmés. Atelier de Lutherie Anne Diana Grohmann 09200 Montjoie-en-Couserans Montjoie-en-Couserans 09200 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.eclisses.link »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:30:00+02:00 violon alto Tocca

Détails Catégories d’Évènement: Ariège, Montjoie-en-Couserans Autres Lieu Atelier de Lutherie Anne Diana Grohmann Adresse 09200 Montjoie-en-Couserans Ville Montjoie-en-Couserans Departement Ariège Lieu Ville Atelier de Lutherie Anne Diana Grohmann Montjoie-en-Couserans

Atelier de Lutherie Anne Diana Grohmann Montjoie-en-Couserans Ariège https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montjoie-en-couserans/

Les Bases de Lutherie pour Musiciens – violon alto, violoncelle Atelier de Lutherie Anne Diana Grohmann 2023-04-01 was last modified: by Les Bases de Lutherie pour Musiciens – violon alto, violoncelle Atelier de Lutherie Anne Diana Grohmann Atelier de Lutherie Anne Diana Grohmann 1 avril 2023 Atelier de Lutherie Anne Diana Grohmann Montjoie-en-Couserans Montjoie-en-Couserans

Montjoie-en-Couserans Ariège