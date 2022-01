Atelier de l’Université du Temps Libre sur l’art des chasseurs du paléolithique supérieur Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Var

Atelier de l’Université du Temps Libre sur l’art des chasseurs du paléolithique supérieur Ollioules, 10 février 2022, Ollioules. Atelier de l’Université du Temps Libre sur l’art des chasseurs du paléolithique supérieur Espace Pierre Puget 2 place Marius Trotobas Ollioules

2022-02-10 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-10 Espace Pierre Puget 2 place Marius Trotobas

Ollioules Var « Peintures pariétales et sculptures rupestres » proposé par Corinne Peuchet, diplômée de l’école du Louvre en histoire de l’art, archéologie et muséologie. ollioulesmairie@gmail.com +33 4 94 30 41 45 Espace Pierre Puget 2 place Marius Trotobas Ollioules

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Ollioules, Var Autres Lieu Ollioules Adresse Espace Pierre Puget 2 place Marius Trotobas Ville Ollioules lieuville Espace Pierre Puget 2 place Marius Trotobas Ollioules Departement Var

Ollioules Ollioules Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ollioules/

Atelier de l’Université du Temps Libre sur l’art des chasseurs du paléolithique supérieur Ollioules 2022-02-10 was last modified: by Atelier de l’Université du Temps Libre sur l’art des chasseurs du paléolithique supérieur Ollioules Ollioules 10 février 2022 Ollioules Var

Ollioules Var