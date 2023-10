Portes ouvertes à l’Atelier de l’Orchestre ! Atelier de l’Orchestre Nancy, 20 octobre 2023, Nancy.

Portes ouvertes à l’Atelier de l’Orchestre ! Vendredi 20 octobre, 09h00 Atelier de l’Orchestre

Réparation et entretien des instruments à vent (cuivre et bois)

Atelier de l’Orchestre 29 rue Edmond About 54100 Nancy Nancy 54100 Haussonville – Blandan – Mon Désert – Saurupt Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « luthier.vents@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 16 74 14 01 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00