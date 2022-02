Atelier “De l’ombre à la lumière” Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Catégories d’évènement: Fromelles

A l’occasion du week-end d’ouverture de l’exposition temporaire “Les Disparus du Bois des Faisans, identifier les soldats de la Grande Guerre par les sciences”, le musée de la Bataille de Fromelles propose cet atelier au cours duquel les différentes étapes et les métiers impliqués lors de ce projet exceptionnel de 2009 devront être envisagés. A partir de 12 ans. Réservation conseillée

Tarif : 2,5€

À la manière de chargés de mission, imaginons ensemble le projet de fouilles international qui s’est réalisé à Fromelles, en 2009. Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles Nord

