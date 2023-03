Portes ouvertes à l’Atelier de l’Olivier Atelier de l’Olivier Mehun-sur-Yèvre Catégories d’Évènement: Cher

Mehun-sur-Yèvre

Portes ouvertes à l’Atelier de l’Olivier Atelier de l’Olivier, 1 avril 2023, Mehun-sur-Yèvre. Portes ouvertes à l’Atelier de l’Olivier 1 et 2 avril Atelier de l’Olivier L’atelier de l’olivier accueille 4 artisans d’art les 01 et 02 avril de 10h à 18h :

L’Atelier de l’Olivier met à votre service son savoir-faire, conseils, et ses compétences en matière de réfection de sièges, confection de rideaux, double-rideaux, coussins, et housses. Un large choix de tissus d’éditeurs est à votre disposition.

A l’occasion des JEMA, l’atelier accueillera :

– Si un cerf m’était conté , Corinne Jolinon Abat-jouriste

– Atelier Claire Salin, Claire Salin, ébéniste-auteur

– Les 3 uni’verre, Lise Traverse, créations bijoux perle de verre (1er Avril)

– I love perles, Dominique Devaux, créatrice bijoux (2 avril) Démonstrations, lecture et échanges de chaque artisan d’art avec en point d’orgue une lecture de Claire Salin de son tout récent ouvrage à 16h le 01 avril !

La Maison de thé Nânâ 1807 proposera à 17h un voyage gustatif et initiatique autour d’une sélection de ses thés ! Atelier de l’Olivier 106, rue Jeanne d’Arc 18500 Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.atelier-de-lolivier.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 tapissier luminaires Atelier de l’olivier

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Mehun-sur-Yèvre Autres Lieu Atelier de l'Olivier Adresse 106, rue Jeanne d’Arc 18500 Mehun-sur-Yèvre Ville Mehun-sur-Yèvre Departement Cher Lieu Ville Atelier de l'Olivier Mehun-sur-Yèvre

Atelier de l'Olivier Mehun-sur-Yèvre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mehun-sur-yevre/

Portes ouvertes à l’Atelier de l’Olivier Atelier de l’Olivier 2023-04-01 was last modified: by Portes ouvertes à l’Atelier de l’Olivier Atelier de l’Olivier Atelier de l'Olivier 1 avril 2023 Atelier de l'Olivier Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre

Mehun-sur-Yèvre Cher