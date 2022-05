Atelier de lithothérapie Crécy-au-Mont Crécy-au-Mont Catégories d’évènement: 02380

Venez participer à un atelier de lithothérapie avec Zéli Zen le samedi 18 juin de 10h00 à 12h00. Au programme : massage bien-être et conseils en lithothérapie Inscriptions auprès de la bibliothèque-ludothèque de Crécy-au-Mont au 06 15 70 20 51 ou directement sur leur page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/bibliothequecrecy/

