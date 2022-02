Atelier de lithographie dans l’imprimerie du musée Musée du Pays d’Ussel Ussel Catégories d’évènement: Corrèze

Ussel

Atelier de lithographie dans l’imprimerie du musée Musée du Pays d’Ussel, 14 mai 2022, Ussel. Atelier de lithographie dans l’imprimerie du musée

Musée du Pays d’Ussel, le samedi 14 mai à 17:00 Entrée libre

Un atelier de lithographie vous est proposé par les artistes du musée. Musée du Pays d’Ussel 12, Rue Michelet, 19200 USSEL Ussel Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Ussel Autres Lieu Musée du Pays d'Ussel Adresse 12, Rue Michelet, 19200 USSEL Ville Ussel lieuville Musée du Pays d'Ussel Ussel Departement Corrèze

Musée du Pays d'Ussel Ussel Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ussel/

Atelier de lithographie dans l’imprimerie du musée Musée du Pays d’Ussel 2022-05-14 was last modified: by Atelier de lithographie dans l’imprimerie du musée Musée du Pays d’Ussel Musée du Pays d'Ussel 14 mai 2022 Musée du Pays d'Ussel Ussel Ussel

Ussel Corrèze