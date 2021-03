Gujan-Mestras Gujan-Mestras Gironde, Gujan-Mestras Atelier de Linogravure Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Atelier de Linogravure, 3 août 2021-3 août 2021, Gujan-Mestras. Atelier de Linogravure 2021-08-03 10:00:00 – 2021-08-03 12:00:00

Gujan-Mestras Gironde Gujan-Mestras EUR 16.5 16.5 Découvrez ce qu’est la gravure en participant à un atelier créatif tourné vers la nature. Cette initiative à la linogravure est l’occasion d’apprendre à se servir des outils de gravure et de réaliser son propre tampon. Venez matérialiser votre créativité et la reproduire à l’infini ! A partir de 8 ans

