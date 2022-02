Atelier de linogravure en breton Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier de linogravure en breton, 19 mars 2022, Saint-Herblain. 2022-03-19

Horaire : 09:30 12:30

Gratuit : non 7 € (matériel nécessaire mis à disposition)Sur inscription : Kentelioù an Noz – 02 40 20 39 74 – kenteliouannoz@gmail.com Venez découvrir la linogravure avec Marianne.La linogravure est un procédé de gravure se pratiquant sur du linoléum à l’aide d’outils spéciaux. Une fois la plaque de linoleum gravée, on y dispose l’encre afin d’imprimer le dessin. Dans le cadre du Mois du Breton et du Gallo en Loire-Atlantique (mars 2022) adresse1} Bourg Saint-Herblain 44800

02 40 85 27 22 yezhou44@gmail.com https://mizvezharbrezhoneg44.wordpress.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Adresse 12 avenue de l'Angevinière Ville Saint-Herblain lieuville Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

