Atelier de linogravure avec Pauline Kalioujny – Automne de la Science Bibliothèque Hergé Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier de linogravure avec Pauline Kalioujny – Automne de la Science Bibliothèque Hergé Paris, 7 octobre 2023, Paris. Le samedi 07 octobre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit Inscription auprès de la bibliothèque à partir du samedi 30 septembre Dans le cadre du Temps fort des bibliothèques parisiennes » l’Automne de la science : l’eau dans tous ses états » , un atelier de linogravure proposé par l’artiste Pauline Kalioujny. Un atelier autour de son album Maman les petits bateaux aux éditions Thierry Magnier, un album travaillé à la plume et à l’encre pour sensibiliser les enfants à la surpêche et la destruction des océans. Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris Contact : +33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr

Pauline Kalioujny – Thierry Magnier Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Hergé Adresse 2 rue du Département Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Hergé Paris

Bibliothèque Hergé Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/