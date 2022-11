Atelier de light painting

Atelier de light painting, 3 décembre 2022



2022-12-03 – 2022-12-03 Ecrire et dessiner avec la lumière, c’est possible !

Le light painting est une pratique ludique qui se déroule dans le noir et qui permet de réaliser des photographies originales et inédites à l’aide de jeux de lumières.

Offerte par la Ville de Bischwiller, la photo prise en temps réel sera remise au participant.

En cas d’affluence, arrêt de l’atelier 30 minutes avant la fin de la prestation pour pouvoir finaliser les tirages photos de tous les participants.

Laissez-vous surprendre par ce procédé photographique qui vous garantit des photos uniques et originales Le light painting est une technique photographique qui consiste à réaliser des traînées de lumière en combinant la pratique de la pose longue et l’utilisation d’une ou plusieurs sources mobiles d’éclairage artificiel. dernière mise à jour : 2022-10-21 par

